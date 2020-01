Presidente Cortizo  participó en Día de Unción de comunidad Evangélica Hossana

El presidente recibió la unción por parte del pastor Edwin Álvarez. Cortizo en su discurso señaló estar convencido de que Panamá está lleno de gente buena.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo participó, en el Día de Unción de la Comunidad Evangélica Hossana, ante más de 30 mil cristianos evangélicos de todo el país congregados en el Estadio Rommel Fernández.

La Ceremonia de Unción, en un acto religioso sagrado, que consiste en untar de aceite aromático a la persona que se desea bendecir. Las personas se ungen para simbolizar la introducción de una influencia sacramental o divina, una emanación, espíritu o poder sagrados.

Los Evangélicos sostienen que el año 2020 será de mucha bendición. El pastor Edwin Álvarez unto de aceite al Mandatario y le dio su bendición ante la presencia de miles de evangélicos reunidos.

“Me reciben y me dicen gracias Nito por llegar aquí a la Unción, y yo les dije ustedes, no me tienen que dar las gracias, yo les doy las gracias a cada uno de ustedes por invitarme”, indicó en primera instancia el mandatario panameño.

Posteriormente en su discurso el presidente señaló estar convencido de que Panamá está lleno de gente buena y los presentes en el estadio eran una demostración de eso.

“Con fe y unidos no hay problemas que nosotros en este país no podremos resolver”, concluyó el presidente quien además estuvo acompañado por la Ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, en el director del Ifarhu, Nando Meneses, y el Diputado del 8-7, Héctor Brands.