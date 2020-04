Franklyn Robinson presentará denuncia contra quien divulgó video íntimo

Alegó que desconocía que estaba siendo filmado.

Le dio la vuelta a las redes. Como es habitual el ciberespacio y la mensajería rápida son el trampolín de temas polémicos.

Esta vez el presentador Franklyn Robinson, reconocido por sus temas controversiales, fue el protagonista, al colgarse un vídeo íntimo.

Luego de horas en redes, en donde se especula si era él o no, respondió y advirtió sobre acciones legales.

“El video teniendo relaciones sexuales que está dando vuelta en redes y que lo están enviando a todos los medios y grupos de WhatsApp, si, soy yo. Sí me grabaron, no me di cuenta y voy a poner al denuncia en contra de la persona que hizo este video púbico”.

El video teniendo relaciones sexuales que está dando vuelta en redes y que lo están enviando a todos los medios y grupos de WhatsApp, si, soy yo. Sí me grabaron, no me di cuenta y voy a poner al denuncia en contra de la persona que hizo este video púbico. — Franklyn Robinson (@FrankChollywood) April 27, 2020

Las reacciones por las imágenes subidas de tono, se volvieron tendencia en redes.

“PD: A mi no se me perdió el cel, yo sí sé quién fue y voy por tu cabeza, los veo a las 7:00 PM en vivo en la cuenta de @Revoluciontvpa” colgó en su cuenta de Twitter.