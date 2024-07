Concolón, 28 de julio de 2024

SISTEMA DE CSS

Mulino ha tenido que intervenir en la crisis del sistema informático de la CSS, llamando a capítulo a Enrique. “Solicito con respeto al Director y Directiva de la CSS que respondan y resuelvan la crisis que tienen paralizadas muchas prestaciones a los asegurados. El asegurado no se merece tanto abandono y descuido”, fue el mensaje que habla por sí solo.

BANCA DIGITAL

En su permanente innovación, el BNP puso en el patio una nueva y moderna banca en línea llamada Mi Banco Digital. Creada pensando en los usuarios, es un sistema amigable que se adapta a cada una de sus necesidades financieras. El objetivo es que el usuario se autogestione al instante, 24/7, y cuente con el respaldo del brazo financiero que significa el Banconal.

MIGRANTES

Las autoridades recuperaron los cuerpos de 10 migrantes enterrados luego de fallecer ahogados tratando de cruzar en una embarcación en Guna Yala. Fueron enterrados para tapar el problema generado por el tráfico de migrantes. El nuevo gobierno ha establecido un corredor humanitario en Darién para los migrantes. Pero del otro lado de la frontera, el gobierno de Petro no colabora y se producen esas tragedias.

DÓLARES

Las autoridades informaron del hallazgo de $54,300 en billetes de $100 falsificados, uno de esos casos que no son comunes y que deben llamar la atención a que el territorio nacional está siendo empleado para toda suerte de delitos. No se conocen pormenores, lo importante es que los aparatos de seguridad están haciendo su trabajo.

NO GRATOS

Dice el dictador Maduro que él no invitó a Mireya y su combo a Caracas porque “él decide a quien invita y a quien no”. Los trató de ridículos y cerró el espacio aéreo al avión de COPA que debía trasladarlos desde Panamá. El gobierno de Mulino calificó la acción de “inaceptable”. Ya la dijimos. La dictadura no sabe cómo salirse del hoyo en que se metió.

VENEZUELA

Dicen que las elecciones venezolanas tienen tres escenarios. Una, que el dictador Maduro se sea declarado vencedor sin constancia de fraude. Otro, que el chavista se proclame en medio de un fraude y, por último, que gane la oposición. Todos apuntan a que la clave será la participación electoral. Si hay una masiva convocatoria, sin impedimentos para votar, las cosas pueden cambiar en Venezuela.