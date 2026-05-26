Concolón, martes 26 de mayo de 2026

TORPEZA TICA

Dice un editorial del diario La Nación que el diferendo entre los ticos y Panamá, llega en el peor momento posible para Costa Rica. El gobierno tico rechazó el diálogo y la negociación y llevó el caso en forma precipitada a la OMC, donde un panel de expertos falló en favor de San José. Panamá apeló ante una instancia de la OMC que, circunstancialmente, está desintegrada debido al pleito comercial entre USA y China y no se anticipa el nombramiento de sus miembros. “Lo inaceptable, sin embargo, es la torpeza conque la presidenta Laura Fernández convirtió una disputa comercial en un conflicto diplomático innecesario, con potenciales impactos socioeconómicos graves para el país”, dice La Nación.

ESPACIO PARA DIPLOMACIA

Dice el diario tico que “así como la diplomacia no debe sacrificar intereses comerciales, los conflictos en ese ámbito tampoco deberían empañar las relaciones políticas”. Asegura que el primer error del gobierno tico fue sacar el tema del ámbito comercial y llevarlo al diplomático con “la instrucción pública de escalar el conflicto y activar todos los mecanismos disponibles, incluido el boicot a una próxima Asamblea General de la OEA en Panamá”. El segundo error fue el “tono y la forma” de las declaraciones de la presidenta tica. La Nación, cita a Mulino, quien pidió “prudencia”, ante “la estridencia y el irrespeto” del gobierno tico. “Es momento de que en ambas capitales prevalezcan la sensatez y la mesura. Este episodio deja tres aprendizajes: Que el espectáculo no es estrategia, las poses no son valentía y la agresividad no es firmeza”, dice el editorial del diario tico.

COMIENZAN MOVILIZACIONES

Dicen los del Movimiento Independiente Voluntad que la del viernes, fue el inicio de una serie de protestas en todo el país en contra de la reapertura de la mina de Donoso. Pero también rechazan la corrupción, el nepotismo, el abuso del poder y la improvisación. Aseguran que ese movimiento expresa la indignación ciudadana frente al alto costo de la vida, el desempleo, la crisis en los servicios públicos y la inseguridad en las calles.

VIOLENCIA IMPARABLE

Dicen que el tiroteo en un concierto en Chitré, con saldo de un asesinato, se sumó este fin de semana a otro asesinato de 15 balazos de un ciudadano en Colón. También hubo dos homicidios en el área de Tocumen y la 24 de Diciembre. Otros dos asesinatos se registraron en Arraiján y dos más en la madrugada del domingo en la Vía Fernández de Córdoba. Dicen que en lo que hasta el 23 de mayo se habían registrado 230 homicidios en el país, mientras Frank, el de Seguridad, recibe medallitas de USA, y Fernández, el jefe de la Policía, anda dando declaraciones, sin resultados prácticos.

ACUERDO IRÁN

Dicen que nada está resuelto hasta que todo esté resuelto. Donald 2 dice una cosa y los ayatolas otra. Lo único concreto es que este lunes cruzaron Ormuz una treintena de buques, lo que suma unos 180 en los últimos seis días, en su mayoría de países amigos de Irán. Ante el lenguaje extravagante del huésped de la Casa Blanca, no hay nada seguro sobre avances hacia fin de la guerra iniciada por USA. Dicen que está sobre la mesa un acuerdo que prorrogaría por 60 días el alto al fuego vigente desde principios de abril, durante la cual se desbloquearía el Estrecho de Ormuz, Irán podría vender petróleo libremente y se negociarían medidas para limitar el programa nuclear iraní. Todo lo demás, empezando por el programa nuclear, queda para negociaciones posteriores.

NEGOCIOS DE TRUMP

Dicen investigaciones periodísticas que Donald 2 engordó su fortuna en su primer año de gobierno en más de $7,100 millones. Una declaración financiera oficial revela que el último año ha sido el más lucrativo de su carrera como empresario devenido en político. Curiosamente, una de sus mayores gallinas de los huevos de oro es el negocio de las criptomonedas que tanto criticó en el pasado, llegando a calificar el bitcoin en el 2021 como “estafa”. Según la agencia Bloomberg, Donald 2 aumentó su patrimonio en torno a los $7,100 millones, muy por encima del nivel que tenía antes de regresar a la Casa Blanca. Una riqueza que llega acompañada de otro gran logro, blindar buena parte para evitar pleitos fiscales.

NO PUEDEN INVESTIGARLO

Dicen que con su retorno al poder político, Donald 2 logró que el IRS quede “perpetuamente impedido y excluido de procesar o perseguir la totalidad de las reclamaciones¨ fiscales derivadas de las declaraciones de impuestos antes del 18 de mayo de este año. Es decir, el acuerdo incluye al presidente y sus familiares, así como todas las empresas vinculadas a ellos y bloquea futuras auditorías sobre ejercicios posteriores o asuntos nuevos. A diferencia de otros presidentes de USA, Donald 2 jamás rompió sus vínculos empresariales, pese a los abiertos conflictos de intereses que eso representa.