"No me quedaré callada", dijo Molinar tras absolución en caso comida deshidratada

La exfuncionaria aseveró que la fiscal a cargo mintió y que peleará hasta lo último ante la justicia.

La exministra Lucy Molinar se pronunció en conferencia de prensa en el Colegio Nacional de Abogados, tras sobreseimiento del caso comida deshidratada.

“No voy a callarme, ya callé mucho tiempo esperando que la justicia hiciera su trabajo, que dijera quien actuó o no con dolo, pero como no lo va a hacer yo no me voy a callar” expresó la exministra de educación.

“Cómo puedo quedarme callada ante aberraciones tan grandes como las que vivimos ayer” reiteró. La exfuncionaria manifestó que la fiscal (Vielka Broce) en el caso de mochilas “mintió pero sin asco”. Molinar detalló que en un fallo del Segundo Tribunal se establece que el o la fiscal no está bajo la gravedad de juramento, lo que considera como gravísimo en tema de justicia.

Preguntaron a los fiscales ¿dónde está el sobrecosto? Y guardaron silencio, manifestó Molinar.

“Yo no me he robado ni un dólar. Fiscales mintieron sin asco. No me voy a quedar callada y voy a pelear hasta donde tenga que llegar”, aseveró.

El Órgano Judicial informó este martes 17 de diciembre, que el juez Decimoquinto de Circuito Penal de Panamá, Leslie Alberto Loaiza, en audiencia ordinaria, dentro del proceso denominado “comida deshidratada”, en perjuicio del programa de Ayuda Nacional (PAN), dictó sentencia absolutoria a cinco imputados por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado.

Se absolvió al exdirector del PAN, Giacomo Tamburrelli, del delito de peculado doloso; y al exdirector de Nutrición del PAN, Ángel Antonio Famigletti, de peculado doloso y falsedad ideológica.

En tanto, Rubén Antonio De Ycaza Arias, propietario de LerkShore International Limited, fue absuelto de peculado doloso y se dictó la prescripción del delito de fraude en actos en contrataciones públicas, solicitud que fue hecha por el fiscal anticorrupción de descarga, Adecio Mojica, quien actuó en representación del Ministerio Público.

Además, fue absuelta la exministra de Educación, Lucy Molinar Jacques, y el exministro de Obras Públicas, Federico José Suárez, ambos por el delito de peculado culposo.

Al término de la audiencia, el fiscal Adecio Mojica anunció el recurso de apelación de la sentencia.

Por su parte Juan Carlos Araúz, presidente del CNA expresó que “la justicia panameña pasa por sus peores momentos de credibilidad”. Araúz reiteró que el primer paso que debe dar la justicia es admitir que ha colapsado.

Esta caída según Araúz se debe a la falta de credibilidad y la falta de personal idóneo. Manifestó que hay fórmulas para despejar las dudas, pero que actualmente no hay cómo despejar las de la ciudadanía.