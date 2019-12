Cortizo se reunirá este viernes previo a una decisión sobre el salario mínimo

Este 27 de diciembre el presidente de la República se reunirá con representantes del Ministerio de Trabajo y de Economía y Finanzas para abordar el tema del salario mínimo para tomar la decisión ya que debe haber respuesta al 31 de diciembre de este año.

“Antes de fin de mes tengo que tomar la decisión” expresó Cortizo.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) confía que en el establecimiento del nuevo salario mínimo, que regirá por los próximos dos años, se tomen decisiones sensatas que ayuden a la reactivación económica del país y al fortalecimiento de su competividad.

La Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), plantea un solo nuevo ajuste del salario mínimo para todas las actividades en Panamá, el cual debe entrar en vigencia a partir de 1 de enero de 2020.

“Debe incluirse a los trabajadores del sector público ya que la Comisión Nacional de Salario Mínimo no les aumentó, solo recomienda los salarios de los trabajadores del sector privado no público, sin embargo la Constitución no hace distinción de trabajadores”, sostuvo Genaro López, dirigente sindical.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Doris Zapata había informado que el Órgano Ejecutivo analizará los resultados de la gira nacional sobre salario mínimo para definir la nueva escala salarial.