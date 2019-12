Panamá entre los mejores países del mundo para hacer negocios

Panamá es solamente superado por Luxemburgo y Suiza, en la clasificación que se sustenta en una encuesta a más de 20 mil personas preguntadas sobre características concretas de los 80 países evaluados.

Panamá se ha colocado este año en el tercer lugar de la lista de países “Open for Business”, que elabora la publicación US News and World Report en colaboración con el grupo de comunicación y mercadeo BAV y la escuela de negocios Wharton de la Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos.

Panamá es solamente superado por Luxemburgo y Suiza, en la clasificación que se sustenta en una encuesta a más de 20 mil personas preguntadas sobre características concretas de los 80 países evaluados, como costos de manufactura, impuestos y transparencia gubernamental.

Este es un proyecto que se sustenta en la clasificación, noticias y análisis para capturar cómo se perciben los países a escala global.

Los 80 países se evalúan en 24 clasificaciones extraídas de una encuesta en la cual se miden 75 dimensiones que tienen el potencial de impulsar el comercio, los viajes y la inversión y afectar directamente las economías nacionales.

Esta evaluación se pública en un momento en que el gobierno de Laurentino Cortizo ha impulsado una serie de acciones dirigidas a sanear las finanzas públicas y cumplir con los pagos atrasados a sus acreedores, con la finalidad de posicionar a Panamá como un Estado que respeta los compromisos con sus acreedores con el fin de recuperar su imagen como país atractivo y seguro para las inversiones nacionales y extranjeras.

Para ello, el gobierno logró la emisión de bonos por unos 2 mil millones de dólares a una tasa muy baja, con lo cual el país podrá afrontar el pago a proveedores y gremios de médicos y educadores, así como otros sectores que tienen cuentas pendientes.

Medidas como la creación de una ley marco para regir la Asociación Público-Privada, el pago de vigencias expiradas a educadores y productores, el pago los intereses preferenciales a la banca, la reforma a la ley del Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI), el cual establece que las sumas retenidas pasarán al sector agropecuario en una primera etapa del 75% al 100%.

El presidente de la República, también sostuvo una reunión con las calificadoras de riesgo Fitch Ratings, Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s y Capital Markets, para transmitir un mensaje de transparencia y la fortaleza del Centro Bancario de Panamá y el compromiso de implementar de manera oportuna el Plan de Acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para salir de inmediato de la lista gris.

Otra de las medias ha sido la presentación ante la Asamblea Nacional del proyecto de ley que regula las contrataciones públicas, con el objetivo de robustecer la legislación de compras públicas para garantizar mayor eficiencia, transparencia y modernizar la institucionalidad.