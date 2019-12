Sharon Stone bloqueada en un sitio de citas

Resulta difícil encontrar el amor cuando uno es estrella de cine: Sharon Stone reveló haber sido bloqueada en una aplicación de citas porque sus usuarios creían que su perfil era falso.

“Me anoté en el sitio de encuentros Bumble y cerraron mi cuenta. Algunos usuarios señalaron que por supuesto no se trataba de mí”, escribió en su cuenta de la red Twitter la actriz estadounidense en la noche del domingo al lunes.

“Hey Bumble, ¿ser yo es descalificador? Déjenme entrar a la colmena”, agregó con humor, jugando con el sentido en inglés de la palabra “bumble” (zumbar).

La actriz de 61 años, que actuó en “Total Recall” junto a Arnold Schwarzenegger y accedió a la fama internacional con “Bajos instintos” (1992), publicó una captura de pantalla de esta aplicación en la cual las mujeres tienen la iniciativa.

“Su cuenta ha sido bloqueada porque recibimos varios mensajes según los cuales su perfil es falso”, se puede leer en la foto.

Los tuits de la actriz fueron compartidos miles de veces y muchos internautas se mostraron afines a una cita romántica con ella.

La aplicación acabó restableciendo la cuenta de Stone. “La hemos desbloqueado y le aseguramos que no volverá a suceder”, le comunicó un ejecutivo de Bumble en Twitter.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. 👁👁

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? 🤷🏼‍♀️

Don’t shut me out of the hive 🐝

— Sharon Stone (@sharonstone) December 30, 2019