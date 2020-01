Diputados defienden repartición de jamones

La lista fue revelada por la diputada del CD Mayín Correa en redes sociales.

Una de las preguntas obligatorias a los diputados es la práctica de regalar jamones y otras cosas en sus circuitos, considerado como un práctica clientelista. Muchos defendieron este actuar alegando la necesidad de sus pobladores.

“Yo compré unos jamones y unas bolsas de Navidad con recursos propios y atendimos gente muy seleccionada… Todos los viernes atendemos en nuestro circuito alrededor de 70 u 80 personas, y si hay familias donde cuatro niños no tienen donde vivir, tenemos la responsabilidad de investigar y gestionar para que esa persona tenga un techo digno”, manifestó el diputado Melchor Herrera.

Expresó que cada viernes realizan evaluaciones a todas las personas que se les acercan para determinar si de verdad tiene la condición económica y situación social para solicitar las ayudas correspondientes.

“Siempre seguiré repartiendo lo que pude conseguir con donantes y empresa privada” expresó el diputado panameñista Luis Ernesto Carles.

Expresó estar consciente, hacer leyes, pero subrayó que la Constitución también le permite que fiscalice a otros Órganos del Estado. “Lo que puedo decir es que yo sí he repartido muchas cosas en mi circuito que no tiene que ver únicamente con productos mencionados, he realizado actos del Día de la Madre, fiestas de Navidad en áreas más apartadas de mi circuito, he mandado más de cien notas a comercios en país y he recibido respuestas satisfactorias, uno recoge esa solidaridad de muchas empresas y es parte de lo que hago y lo seguiré haciendo”, dijo.

El diputado del Molirena, Miguel Fanovich, sostuvo que él repartió jamones y que no considera que se clientelismo.

“Entregar jamones no es una labor del diputado, sino que es una labor humana del diputado ” expresó el perredista Benicio Robinson.

La diputada del PRD Zulay Rodríguez manifestó que sí hubo repartición de jamoes pero, no fue la cantidad que aparecer en la publicación en redes sociales.

“Solicité al presidente de Asamblea que no podía ignorar mis 9 colaboradores y les dieron 5 bonos de súper EXTRA que compartieron entre todos. Yo no recibí nada y los pobres del 8-8 tampoco recibieron nada de mi parte. Yo si rendí cuentas de mi trabajo y entregué regalos a más de 100 líderes mujeres”, escribió la diputada Mayín Correa en Twitter.

Solicite al pres de AN q no podía ignorar mis 9 colaboradores y les dieron 5 bonos de super EXTRA q compartieron entre todos. Yo no recibí nada y los pobres del 8-8 tampoco recibieron nada de mi parte. Yo si rendi ctas de mi trabajo y entrege regalos a más de 100 líderes mujeres. pic.twitter.com/eXsnevoJ2z — HD Mayin Correa (@CorreaMayin) December 30, 2019

No repartieron jamones

“Yo no he dado nada ni en campaña ni ahora” expresó el diputado Juan Diego Vásquez, ante el cuestionamiento.

“Yo no repartí jamones, a pesar de las necesidades que hay en el oriente chiricano. Yo espero que en la próxima Navidad tengamos las condiciones económicas que no nos lleven a esta situación. Tenemos que enfocarnos en llevar soluciones a largo plazo”,indicó la diputada Ana Giselle Rosas.

Por su parte el perredista Leandro Ávila: Yo no he entregado ningún jamón. Hay que ver si listas son reales. Reitera a los periodistas en la Asamblea que, “si consigue nota donde yo he pedido jamón me lo hace saber”