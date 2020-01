Max Fisher: Irán el enemigo más poderoso de EEUU desde la Segunda Guerra Mundial

Si los informes son ciertos, asesinar a Soleimani de Irán representaría un acto de guerra importante y abierto. Funcional y legalmente, no es un “riesgo de guerra” o “equivalente a la guerra”. Es una guerra directa y contra un país que ha invertido años de preparación para soportar eso, indicó Max Fisher, escritor de @LosTiempos de la Ciudad Nueva York para The Interpreter, una columna que explora las ideas y el contexto detrás de los principales eventos mundiales.

Para Fisher este no es el Iraq a medio descomponer de Saddam o un grupo de irregulares norvietnamitas. Irán es una potencia regional grande y sofisticada con capacidades militares mucho mayores que cualquier país con el que Estados Unidos haya estado en guerra desde la Segunda Guerra Mundial.

Subarayó que Irán tiene una red de aliados y representantes. “Ha demostrado capacidades asimétricas. Pero su poder convencional también es significativo. Informé el año pasado sobre su progreso parcial pero significativo hacia misiles que podrían llegar mucho más allá del Medio Oriente”, indicó.

If reports are true, assassinating Iran’s Soleimani would represent a major, overt act of war. Functionally and legally, it’s not a “risk of war” or “tantamount to war.” It is war outright, and against a country that has invested years of preparation into enduring just that.

— Max Fisher (@Max_Fisher) January 3, 2020