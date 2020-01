Panamá Metro venció a Los Santos 13-7 en juego inaugural del béisbol juvenil 2020

Inició la fiesta del béisbol a nivel nacional. Dos nuevos estadios fueron estrenados.

Panamá Metro le ganó 13-7 a la novena de Los Santos en el partido inaugural del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2020 que se desarrolló ayer en el estreno del nuevo estadio Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández.

El campeonato fue inaugurado por el vicepresidente de la República José Gabriel Carrizo acompañada de altas autoridades del Gobierno Nacional.

En otros resultados de la jornada, Coclé vino de atrás y dejó en el terreno 2-1 a Oeste, Panamá Este superó 4-0 a Veraguas, Chiriquí derrotó 2-1 a Colón, Herrera venció también 2-1 a Bocas del Toro y Occidente se impuso 7-3 a Darién.

En Bocas del Toro fue estrenado el nuevo estadio Calvin Byron. Aproximadamente unas 3 mil personas asistieron al juego inaugural.

Para hoy sábado se medirán las novenas de Panamá Oeste y Los Santos, Panamá Este vs Coclé, Panamá Metro vs Veraguas, Colón vs Occidente, Herrera vs Chiriquí y Darién vs Bocas del Toro.