El reto del Minseg, recuperar el control de las cárceles

Entrenar y someter a pruebas de confiabilidad el personal que custodia los penales para recuperar su completo control son planes que de llevar a cabo el Ministerio de Seguridad.

El Ministro de seguridad Rolando Mirones manifestó este 6 de enero que esta administración recibió un país con 40 años de retraso en materia de seguridad, en sentido institucional.

La Joyita

“El día 31 de diciembre le entregamos al presidente Laurentino Cortizo el informe de lo ocurrido en la cárcel expresó, e insistió en que este informe “debe tener consecuencias”. Aún se llevan a cabo investigaciones a funcionarios y policías, por la masacre que dejó al menos 15 muertos en diciembre en La Joyita, tema por el cual se abordó la problemática dentro de los centros carcelarios.

“Ese informe tiene que tener consecuencias, esto no se trata de que nadie tuvo la culpa”. La seguridad de las cárceles va a pasar a manos del Ministerio de Seguridad. “Había 800 custodios para más de 17 mil detenidos a nivel nacional”, dijo.

“Desde las cárceles se está controlando lo que pasa afuera. Hay más de mil policías dentro de las cárceles ahora mismo, hemos perdido ese pie de fuerza , pero, hemos ganado control en las cárceles” dijo para señalar que el Sistema Penitenciario no ha tenido la fuerza necesaria. “Las cárceles no tienen control”.

Reiteró la importancia de la creación del Servicio de Seguridad Penitenciaria para controlar las cárceles.

Monitoreo

El jefe de la cartera de seguridad manifestó que en febrero se debe estar inaugurando el Centro de Monitoreo de Colón. “Vamos a pasar de 280 cámaras que no eran vigiladas a más de 400 cámaras que si tendrán un monitoreo” dijo. En cuanto a la ciudad de Panamá expresó que el Gobierno pasado dejó 116 cámaras. número que aumentará a unas 3 mil 500 en el segundo semestre del año.

Personal profesional estará preparado para monitorear cámaras. Ellos darán aviso a las autoridades. Es necesario aumentar el pie de fuerza. Necesitamos apostar por la tecnología

“Ojalá que la Asamblea me siga haciendo más citaciones porque eso me permite hablar y rendir cuentas al país de lo que estamos haciendo. Me llamaron la atención y me dijeron que no hablara tanto” agregó Mirones en TVN.

Institucionalidad

Mirones detalló que en el mes de febrero de se presentará un proyecto para restructurar el Minseg, en donde se creará el Centro de Credibilidad y confianza que busca garantizar que el personal de los estamentos de seguridad pasen por pruebas como el polígrafo para detectar algún tipo de actuar en contra de las normas de las instituciones.

Además se presentará una propuesta para modificar el Sistema Penal Acusatorio (SPA). “Debemos tener una excelente relación con el Ministerio Público”, dijo. “La institucionalidad es importante para no depender de que el presidente sea amiguito del Procurador”