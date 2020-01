Imputan cargos por blanqueo de capitales al exdiputado "Beby" Valderrama

El diputado es parte de una investigación de peculado y blanqueo de dinero en perjuicio de Pandeportes.

El exdiputado del Partido Panameñista, Adolfo “Beby” Valderrama ha sido imputado al mediodía de este martes, por el posible delito de blanqueo de capitales a través de la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba), en perjuicio de Pandeportes.

Valderrama se presentó a la audiencia de imputación en el Sistema Penal Acusatorio que inició a las 10:00 a.m., y a su llegada el exdiputado expresó “el que no la debe, no la teme”. Pero solo dos horas más tarde, la juez Irene Cedeño ordenó la imputación de cargo al panameñista.

Para la juez pesó el hecho de que el propio Valderrama dijo en una entrevista periodística y a través de Twitter que se despojaba del fueron penal electoral para que pudiese iniciarse una investigación sobre su vinculación en el caso Pandeportes.

Esto, después que la audiencia fue suspendida el 3 de enero, a solicitud de la defensa de Valderrama que pedía a la Fiscalía certificara si el exdiputado contaba con fuero penal electoral en el momento que inició la investigación.

Y en efecto, esto es lo que hizo la fiscal Elizabeth Carrión este martes cuando sustentó en la audiencia varias certificaciones del Tribunal Electoral (TE) que desglosan los fueros que tuvo Valderrama. De acuerdo con el TE, el exdiputado mantuvo fuero desde el 15 de abril de 2018 al 30 de mayo de 2019; del 31 de julio de 2018 al 6 de diciembre de 2018; del 5 mayo de 2018 al 30 de junio de 2019 y del 16 de julio al 24 de noviembre de 2019. Sin embargo, la fiscal presentó como pruebas los mensajes de Valderrama despojando de éstos.

Por el momento, no se ha informado si la juez ha ordenado medidas cautelares al exdiputado, mientras se desarrolla la investigación de este caso donde están imputadas diez personas y en el cual la Contraloría General detectó el desvío de fondos de al menos $30 millones.