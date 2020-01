Discotecas burlan "Ley Seca" y abrirán la noche de este 9 de enero

Aunque aseguran que el Open Bar y actividades bailables iniciarán después de la medianoche, promocionan la apertura de sus locales desde la noche de este 9 de enero.



Mientras el emblema Nacional ondea a media asta y se le rinde homenaje a 21 panameños que dieron sus vidas por la soberanía panameña, en algunas discotecas se preparan para abrir sus puertas desde la noche de este 9 de enero, para recibir la medianoche del 10 de enero con música y bebidas alcohólicas.

En redes sociales, al menos tres discotecas de la ciudad de Panamá promocionan desde Ladies Night y Open Bar, a partir de la medianoche. Sin embargo, la sola apertura de los locales este jueves, contradice y viola el Decreto Alcaldicio No.28 del 27 de diciembre de 2019 que establece en su artículo 1, el cierre de bares, bodegas, cantinas, discotecas y demás sitios de diversión pública y prohíbe el expendio de licor en estos lugares, así como en supermercados, entre las 12:01 a.m. a las 11:59 p.m. de este 9 de enero.

Además, este decreto ordena la suspensión de permisos de fiestas y espectáculos públicos en el Distrito de Panamá, entre las 12:01 a.m. y 11:59 p.m. de hoy. A pesar de esto, discotecas como Chill Out promocionan en sus redes sociales que abrirán el local esta noche: “Sin música”, “Sin Guaro”, para luego dar paso al “Perreo a Poca Luz”. Otros eventos serán el Casco Bar Hoopping con recorridos por bares y el de La Séptima Central que anunció el Ladies Takes Over, con Gastrobar desde las 6:00 p.m. y Crossover Party desde las 11:00 p.m., tal como se puede ver en sus afiches.

“Es completamente censurable que se le haya dado permisos a discotecas para que funcionen hoy 9 de enero”, expresó el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, quien fue propulsor de la ley para declarar al 9 de enero como el Día de la Soberanía.

Al igual que el Rector, el historiador Rommel Escarreola repudia el anuncio de las actividades.

“Eso no puede ser, eso está prohibido”, expresó el también miembro de la Comisión de los Símbolos Patrios y exigió a las autoridades que actúen. “Creo y considero que las autoridades, la Alcaldía y la Policía tomen cartas en el asunto”.

El decreto conocido como “Ley Seca” fija multas entre los $100 y $1,000 para los infractores de las disposiciones alcaldicias.

“El decreto es claro, quienes incumplan serán sancionados conforme a la ley”, respondió Marcos Castillo, director de comunicaciones de la Alcaldía de Panamá al conocer esta información.

Descargue aquí: Decreto Ley Seca 9 de enero