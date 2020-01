Museo de cera de Londres saca a Enrique y Meghan de la familia real

Concolón del 9 de enero de 2020

La carta

Resulta que un funcionario del departamento de Estado gringo le comentó a Kenia Isolda en los días en que era procuradora, que a su modo de ver el principio de especialidad ya no aplica al expresidente Martinelli... Según el gringo no hay que preguntarle a Estados Unidos nada, porque simplemente el principio ya no está vigente(Ver mas)

