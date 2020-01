Famosos se movilizan para luchar contra los incendios en Australia

Actores como Chris Hemsworth, cantantes como Kylie Minogue o tenistas como Roger Federer se han movilizado mediante donaciones o acciones caritativas para financiar la lucha contra los incendios que asolan Australia, o para la reconstrucción de las zonas devastadas.

La temporada de incendios, particularmente precoz y virulenta y destruido más de 2.000 casas. Es una catástrofe ecológica que ha conmocionado a la opinión pública internacional y a las estrellas del mundo de la cultura y del deporte.

– Primero los australianos –

El actor Chris Hemsworth y su mujer Elsa Pataky anunciaron que donarían un millón de dólares australianos AUD (620.000 euros, USD 700.000), mientras que las cantantes Kylie y Danni Minogue prometieron 500.000 AUD para los bomberos de las zonas rurales, igual que Nicole Kidman y su marido Keith Urban.

Sus compatriotas Russell Crowe –que en los Globos de Oro lanzó un mensaje sobre esta catástrofe– y Rebel Wilson también se comprometieron a efectuar donaciones, igual que la cantante Dami Im, que representó en 2018 a su país en el concurso de Eurovisión.

Hi everyone. Like you, I want to support the fight against the bushfires here in Australia. My family and I are contributing a million dollars. Hopefully you guys can chip in too. Every penny counts so whatever you can muster up is greatly appreciated.https://t.co/KcBpMe7QvY pic.twitter.com/gYuA4LELZM

— Chris Hemsworth (@chrishemsworth) January 7, 2020