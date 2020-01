Lo más relevante sobre la salida del príncipe Enrique y Meghan, duquesa de Sussex, de la vida de la realeza

Esta semana, el duque y la duquesa de Sussex hicieron un anuncio enorme y apresurado que tomó al mundo por sorpresa, aunque se haya planeado durante meses. A continuación, lo que sabemos hasta ahora.

¿Exactamente qué están haciendo el príncipe Enrique y Meghan?

No está muy claro y depende de a quién se lo preguntes.

En un mensaje publicado en la cuenta de Instagram de la pareja y su nuevo sitio web independiente (una de dos páginas que han presentado en los últimos meses), el duque y la duquesa de Sussex anunciaron su intención de “crear un nuevo papel progresista dentro” de la “institución” de la monarquía británica; de “trabajar para volverse financieramente independientes mientras siguen apoyando totalmente a Su Majestad la Reina”; de “equilibrar” su tiempo “entre el Reino Unido y Norteamérica”; de “honrar nuestro deber para con la Reina, la Mancomunidad y nuestro patronazgo”; de lanzar una “nueva entidad de beneficencia”; y “de colaborar con Su Majestad la Reina, el príncipe de Gales, el duque de Cambridge y todas las partes relevantes”.

El mensaje parecía insinuar un deseo de renunciar a parte del financiamiento (público) de su estilo de vida con el fin de estar menos obligados a seguir el estricto protocolo y las tradiciones “de facto” de la familia real sin sacrificar sus títulos, influencia ni acceso.

De acuerdo con un comunicado glacial del palacio de Buckingham, que no estuvo involucrado en el anuncio, todo esto aún se está negociando:

“Las charlas con el duque y la duquesa de Sussex están en una fase temprana. Entendemos su deseo de adoptar un enfoque distinto, pero son asuntos complicados que tomará tiempo resolver”.

Todo es válido en una lluvia de ideas.

¿Ser “alto miembro de la familia real” es un trabajo?

No. Es una designación que se aplica a los miembros adultos de la familia real más cercanos al trono en la línea de sucesión, y sus parejas, que suelen llevar a cabo la mayoría de los compromisos públicos junto con la reina o en su nombre. Actualmente se refiere a la reina Isabel II y su esposo, el príncipe Felipe; el príncipe Carlos y su esposa, Camilla; y el príncipe Guillermo y su esposa, Kate. Se podría decir que, como Harry sigue en la línea de sucesión y no ha renunciado a su título, él y Meghan siguen siendo altos miembros de la familia real.

Anunciar un plan de “retirarse” de ese papel es casi como declarar la intención de rechazar la fama.

¿Por qué quieren retirarse?

Las razones específicas mencionadas en su sitio web incluyen permitirse trabajar para “ganar un ingreso profesional, algo que tienen prohibido hacer según la estructura actual”, y manejar sus propias relaciones con los medios. En ese segundo punto, hicieron especial énfasis en su decisión de operar fuera de la llamada Royal Rota, una función clave de las relaciones con la prensa de la familia real que ofrece acceso especial perpetuo a periodistas de siete publicaciones británicas, incluyendo algunos tabloides.

Harry desde hace mucho ha criticado a la prensa británica. En octubre, él y Meghan iniciaron procedimientos legales en contra de los editores de varios diarios británicos. Explicó su decisión mediante un comunicado publicado en uno de los sitios web de los Sussex, en el que fustigó a los medios y vinculó la manera en que la prensa trata a los miembros de la familia real con la muerte de su madre, la princesa Diana.

Además, no olvidemos la entrevista de 2017 con Newsweek en la que Harry comentó: “¿Acaso hay alguien de la familia real que quiera ser rey o reina? No lo creo, pero llevaremos a cabo nuestros deberes en el momento indicado”. No es una descripción muy positiva de su misión.

¿Algún miembro de la familia real ha hecho esto?

No exactamente (aunque se escribió una obra de teatro al respecto). La última pareja en rechazar la vida como altos miembros de la familia real fueron Eduardo VIII y Wallis Simpson, la primera duquesa estadounidense y divorciada, por quien Eduardo renunció al trono en 1936. Sin embargo, como sabemos, él era el jefe de Estado en ese momento, por lo que esa decisión provocó una total crisis constitucional.

Otros miembros de la familia también han reducido sus deberes públicos por una gran variedad de motivos. El príncipe Felipe se retiró de la vida pública en 2017, a la edad de 96, un momento perfectamente razonable para hacerlo. Después de su divorcio del príncipe Carlos, la princesa Diana devolvió el título de Su Alteza Real y renunció a su papel en 93 beneficencias. Además, en noviembre, el príncipe Andrés anunció que se retiraría de los deberes públicos después de una entrevista con la BBC acerca de su amistad con Jeffrey Epstein, el delincuente condenado por delitos sexuales cometidos contra menores.

¿Qué piensa la sociedad británica?

Parece que hay más británicos con una opinión sobre el “Megxit” que sobre la boda real.

Al principio, hubo muestras evidentes y potentes de apoyo. Después, surgieron algunas preguntas sobre el dinero, dado que se había desembolsado bastante en los últimos años para pagar la boda, la casa y los guardaespaldas.

Lo que de verdad provocó a los británicos fue el comunicado del palacio, el cual implicaba que la pareja no había hablado de su retirada de la vida real con la reina, a quien amamos. ¿Cómo se atreven?

No obstante, los tabloides se lucieron. “¡Ni siquiera se lo dijeron a la reina!”, exclamaba la primera plana del 9 de enero del Daily Mirror. “La reina enfurece mientras Enrique y Meghan dicen: ¡Renunciamos!”, decía el encabezado principal del Daily Mail. (Otras instituciones también participaron en el drama: Madame Tussauds en Londres separó sus figuras de cera de Enrique y Meghan del resto de los miembros de la familia real).

El término “Megxit” se mencionó bastante en todos los medios. Pero al de “Harryverderci” todavía le falta popularidad.

¿Cuál era el sentimiento del público respecto de los duques de Sussex antes del “Megxit”?

¿Mixto? Muy positivo acerca del nacimiento del pequeño Archie. Menos positivo acerca de todos los viajes en aviones privados que hicieron el verano pasado. Pero la mayoría de los británicos no les han estado poniendo mucha atención. Entre la elección general reciente, los incendios de Australia y el ‘brexit’, la posibilidad de un “Megxit” no se les había ocurrido a muchas personas.

Por favor díganme que no se arruinó el cumpleaños de nadie a causa de esto.

Enrique y Meghan hicieron su explosivo anuncio el 8 de enero. Puesto que el cumpleaños de Kate Middleton es el 9 de enero, y varios miembros de la familia real fueron fotografiados mientras llegaban al palacio de Kensington, en lo que muchos sitios web británicos describieron como una celebración planeada de cumpleaños (a medio día, un jueves), no podemos saber con toda seguridad que no se arruinó el cumpleaños de nadie.

¿Cuántos miembros de verdad necesita una familia real?

Algunos dicen que no tantos. El año pasado, la familia real sueca redujo sus filas; el rey anunció que cinco de sus nietos ya no tendrían títulos ni se esperaría que llevaran a cabo deberes reales. Tampoco se les pagaría la suma que los miembros de la familia real reciben cada año.

Ser miembro de la familia real es costoso, y la desigualdad de ingresos es un tema controvertido. El objetivo de reducir el número de miembros reales es enfocarse en los que están en la línea directa de sucesión y minimizar el nivel de críticas dirigidas a la familia por usar fondos públicos.

¿Cuánto les cuesta la familia real británica a los contribuyentes?

A los miembros de la familia real británica les gusta compartir la siguiente estadística: los contribuyentes del Reino Unido aportan para todos los gastos de la monarquía británica el equivalente a aproximadamente una libra por ciudadano británico al año.

Con el fin de argumentar podría señalarse que la familia real francesa no les cuesta nada a los contribuyentes franceses, porque se abolió. Un antiguo palacio real se convirtió en el Louvre.

¿Enrique y Meghan conservarán sus títulos?

No han expresado ninguna intención de renunciar a sus títulos. Su nuevo sitio web de manera constante se refiere a ellos como “Sus Altezas Reales el duque y la duquesa de Sussex”.

¿Dónde vivirán?

De acuerdo con su declaración, Harry y Meghan dividirán su tiempo “entre el Reino Unido y Norteamérica”.

A principios de esta semana, la pareja visitó una residencia canadiense oficial en Londres “para agradecerles a la alta comisionada Janice Charette y a su personal por la cálida hospitalidad” que disfrutaron durante sus vacaciones privadas en Navidad, de acuerdo con su páginas de Instagram. “El pie de foto de la publicación incluía varios comentarios neutrales sobre Canadá que parecían ser cumplidos: “El duque y la duquesa tienen una fuerte conexión con Canadá. Es un país que el duque de Sussex ha visitado muchas veces a lo largo de los años y también fue el hogar de la duquesa durante siete años antes de convertirse en miembro de la familia real”.

Por esas razones, y porque es parte de la Mancomunidad, Canadá parece ser una apuesta segura para su hogar en Norteamérica. También hay especulación acerca de que la familia podría pasar más tiempo en California, el estado de origen de Meghan, donde reside su madre.

¿Qué harán para ganar dinero?

¡Planean generar ingresos!

¿Cómo generarán ingresos?

No está claro, pero un ingreso posiblemente es una gran fuente de dinero.

Una posible pista de sus intenciones: en junio, la fundación de Enrique y Meghan envió una solicitud de marca para el nombre “Sussex Royal”. La solicitud cubre productos y servicios, entre ellos libros, publicaciones periódicas, material de papelería, campañas de beneficencia, servicios de asesoría de beneficencia, servicios de entrenamiento deportivo, servicios de asesoría, camisetas, gorras y pijamas.

¿Entonces de dónde tienen dinero en este momento?

La herencia de Enrique de su madre y su abuela, junto con las ganancias de Meghan como actriz, implican que es casi seguro que son multimillonarios. Aunque no reciban un “salario” como miembros de la familia real, se les otorgan pagos de varias fuentes reales.

¿Qué significa “financieramente independientes” para los miembros de la realeza?

Enrique y Meghan han declarado públicamente su intención de renunciar a los fondos del Subsidio del Soberano, que, dicen, cubre el cinco por ciento de los costos relacionados con dirigir su oficina oficial. (El Subsidio del Soberano es el dinero que el gobierno británico le paga a los monarcas para financiar sus deberes monárquicos). El 95 por ciento restante de sus gastos de oficina —el equivalente a dos millones de libras— es pagado por lo que se describe como los “ingresos privados” de Carlos, obtenidos de su patrimonio, el Ducado de Cornualles.

La declaración de la pareja no señala su intención de dejar de aceptar fondos de Carlos. El sitio web insinuó de manera ambigua que también seguirán recibiendo protección de seguridad gratuita por parte de la Policía Metropolitana de Londres.

¿Enrique alguna vez ha tenido un empleo en su vida?

Sí. Prestó sus servicios en el Ejército británico durante diez años, incluyendo dos periodos en Afganistán.

¿Meghan regresará a la serie “Suits”?

No. El final de la serie “Suits” se transmitió en septiembre de 2019.