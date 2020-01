Naviera HMM operará 12 de los buques portacontenedores más grandes del mundo

A partir de abril próximo, una nave por semana comenzará operaciones.

Hyundai Merchant Marine (HMM) planea incorporar a su flota 12 portacontenedores de 24.000 TEUs de capacidad, los más grandes del mundo, que serán destinados a la atención de la ruta Asia-Europa.

Actualmente los portacontenedores están en construcción en Samsung Heavy Industries y Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), destaca Mundo Marítimo.

De igual forma, el 1 de abril de 2020, HMM comenzará sus servicios como miembro oficial de THE Alliance, una de las tres principales alianzas navieras del mundo. De esa forma compartirá espacios de carga con otros miembros de THE Alliance, incluyendo Hapag-Lloyd, ONE y Yangming.

Para sus operaciones, actualmente HMM utiliza el Terminal PSA HPNT (Muelle 4) del Puerto Nuevo de Busan, en Corea del Sur como su puerto base. La naviera es propietaria del 50% de la participación en ese puerto.

Mientras que el resto de la flota de THE Alliance maneja contenedores en la Terminal PNC (Muelle 2) del Nuevo Puerto de Busan.

En ese sentido, para fines de marzo se proyecta que HMM definirá si los portacontenedores harán escala en el Terminal PSA HPNT o en el Terminal PNC.