Enrique Lau: Se han usado 276 millones de las reservas de las jubilaciones

Para el año 2023 se habrán agotado las reservas según estudios actuariales no confiables porque la CSS no ha podido ofrecer los estudios actuariales debidamente auditados refrendados, indicó Lau

Este 14 de enero el director de la Caja de Seguro Social Enrique Lau presentó el Informe sobre la Situación Actual de la institución.

“Dirigiremos la Caja de Seguro Social enfocados hacia la institución que se merece este pueblo” sostuvo Lau para iniciar la conferencia en la que abordaría temas administrativos y de salud.

Destacó que los pacientes vienen reclamando que van a una instalación y no hay medicamentos. Esto representa unos 400 millones de balboas al año a los asegurados.

“Vamos a recuperar la mística que existe en la Caja de Seguro Social. Hay que tratar a las personas con mística y esmero”,aseguró.

Detalló que para 2018 se usaron 28 millones de las reservas del fondo de las jubilaciones (Invalidez Vejez y Muerte), y en el 2019 248 millones más, aunque aclaró que essa información no es “confiable”, pues la institución no tiene los estados financieros al día. “De no hacer las correcciones para 2023 las reservas podrían agotarse”, dijo Lau. A junio de 2019 existía una morosidad de la empresa privada por unos 283 millones de balboas, indicó.

“La Caja de Seguro Social ha invertido en los últimos 11 años unos 176 años en plataformas tecnológicas, los cuales no se les han dado el uso correcto…este rezago tecnológico ha producido no tener estados financieros confiables, auditados y refrendados” manifestó.

“El diálogo por la Caja de Seguro Social, la no privatización de la misma y la actualización del sistema de finanzas, es prioridad para la administración” dijo Lau.

Detalló que existe un incremento en la epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles, además entre 50 y 60 nuevos casos de insuficiencia renal crónica se detectan cada mes en el país” sostuvo

“Cuatro centros adicionales para la operación de catararas habilitará la Caja de Seguro Social en Betania, 24 de Dic, Aguadulce y Chiriquí” sostuvo.

“Actualmente se establece un sistema que permita en un año que los pacientes cuenten con todos sus medicamentos” sostuvo

“Un 60 por ciento de las empresas privadas están mora con la Caja de Seguro Social. Saldremos a conversar con esas empresas para normalizar esta situación” mencionó.

“Dijo que el 15 de febrero terminan conversaciones con la empresa que desarrolla el proyecto Ciudad de la Salud en aras de concluir este importante proyecto en 2021” menciono

“Terminaremos los Estados Financieros auditados y refrendados por la Contraloría con las corridas actuariales correspondientes y convocar a un gran diálogo nacional”, indicó.

Habló de la implentación de la cita única, acreditación de hospitales, plan de ahorro energético y culminación de la Ciudad de la Salud, son puntos que están entre los planes de acción de la CSS.

“No vamos hacer ninguna transformación unilateral en la Caja de Seguro Social, ya que es una decisión que compete a todos los panameños”, acotó.