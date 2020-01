Junta Técnica Actuarial recomienda subir cuotas y edad de jubilación en la CSS

El informe concluye en la necesidad de hacer aportes extraordinarios del Estado, así como incrementar las cuotas obrero-patronal y reducir beneficios para tener estados financieros “fiables”

La Junta Técnica Actuarial (JTA) de la Caja de Seguro Social (CSS) advirtió en un informe, la necesidad de aportes “combinados” del Estado y el aumento en las cuotas de contribuciones obrero-patronal, así como el incremento en las edades de referencia de pensión, disminución de beneficios, entre otras, para salvar las finanzas de la institución.

“Desafortunadamente, la terrible situación de los estados financieros y la ausencia de informes actuariales por parte de la Administración impide proponer recomendaciones específicas que tengan credibilidad: recomendaciones que la Junta Directiva pueda sustentar ante los sectores que representan y el Poder Ejecutivo ante el país, en general”, manifiestan en las conclusiones del informe al que tiene acceso En Segundos.

Sin embargo, el director general de la CSS, Enrique Lau Cortés que hoy presentó el Informe Actuarial de la institución, no mencionó este informe de la Junta Técnica Actuarial, pero sí aseguró: “No causaremos angustias en la población, especulando con medidas que no han sido tomadas”. Por su parte, el titular de Economía y Finanzas, Héctor Alexander enfatizó en la preocupación por los jubilados y pensionados ,”ese es un cheque que no debe faltar”, manifestó ante la prensa.

El documento suscrito por Carlos Pimentel García, Eduardo José Rodríguez y Andrés De La Guardia Guerra, miembros de la Junta Técnica Actuarial está dirigido al presidente de la Junta Directiva de la CSS, Miguel Ángel Edwards y al ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander.

Según los artículos 217, 218 y 219 de la Ley Orgánica 51 de 27 de diciembre de 2005, la JTA es designada por el Órgano Ejecutivo para analizar y rendir informes sobre la situación del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja y recomendaciones para evitar su colapso.