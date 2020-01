Eminem insta a controlar el uso de armas de fuego en EEUU en su último álbum

El videoclip termina con un mensaje en el que se llama a los espectadores a votar para endurecer las leyes sobre la tenencia de armas de fuego.

El rapero estadounidense Eminem sorprendió a sus fans este viernes con la publicación de un nuevo álbum, “Music to be Murdered by”, en el que hace un alegato contra el uso de armas de fuego, aunque no deja atrás las polémicas que siempre lo han acompañado.

En la canción “Darkness”, el artista de 47 años, exagitador del rap estadounidense que ha perdido gran parte de su agresividad en los últimos años, cuenta la historia de un hombre a punto de perpetrar una masacre.

El videoclip termina con un mensaje en el que se llama a los espectadores a votar para endurecer las leyes sobre la tenencia de armas de fuego.

Se trata del undécimo álbum en solitario del rapero que, durante la primera mitad de su carrera, la más prestigiosa, se dedicó a indignar a Estados Unidos con su alter ego violento y sádico, Slim Shady.

Otra canción del álbum, “Unaccommodating”, suscitó sin embargo críticas por sus referencias al atentado con bomba que tuvo lugar durante un concierto de Ariana Grande en Mánchester en 2017, que dejó 22 muertos.

En 2018, Eminem ya había publicado un álbum de improviso, “Kamikaze”, algo que se ha ido haciendo habitual en la industria musical.

En ese trabajo también criticó a la NRA, el poderoso lobby de las armas de fuego en Estados Unidos.

El último álbum del cantante de Detroit, considerado durante un tiempo como el mejor rapero del país, cuenta con intervenciones de la estrella del pop Ed Sheeran, de la cantante Skylar Grey y de Q-Tip, del legendario grupo A Tribe Called Quest.