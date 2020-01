Fuerte tono opositor en acto en homenaje a fiscal Nisman en Argentina

“Justicia perseguirás. No fue suicidio, fue un magnicidio”, se leía en decenas de carteles de los asistentes al homenaje, que abucheaban y gritaban “asesina, asesina” cada vez que se nombraba a Kirchner, actual vicepresidenta, a quien opositores responsabilizan por la muerte del fiscal.

Cuatro días antes de ser hallado muerto, Nisman había denunciado a la entonces mandataria Kirchner (2007-2015) por la firma en 2013 de un memorándum con Irán que nunca se aplicó. Según el fiscal, Kirchner pretendía encubrir a exaltos funcionarios iraníes a los que él había acusado de organizar el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que causó 85 muertos y 300 heridos.

Sara Garfunkel, madre de Nisman, asistió al acto convocado por las redes sociales y al que adhirieron dirigentes de la alianza opositora Cambiemos, liderada por el exmandatario Mauricio Macri (2015-2019), quien dejó el gobierno en diciembre. Estuvo presente la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.

“Hace cinco años que no hay justicia. El fiscal fue asesinado y no sabemos nada. No puedo entender cómo un hombre con su fuerza y determinación podría haberse suicidado”, dijo a la AFP María, una manifestante de 55 años que no quiso dar su apellido y que había escrito “los queremos a todos presos” en una pancarta.

En la Plaza del Vaticano, lindante con el célebre teatro Colón de Buenos Aires, donde se reunieron unas 3.000 personas, se leyó un documento que incluyó fuertes críticas al actual mandatario, el peronista de centroizquierda Alberto Fernández.