Detención provisional a sospechoso de matar a mujer en La Chorrera

#Video El fiscal Uris Vargas explica los resultados de la audiencia donde se ordenó la detención provisional del único sospechosos de asesinar a la joven Guadalupe Lorenzo, cuyo cuerpo fue encontrado en la habitación de una casa de ocasión en La Chorrera, el pasado 7 de diciembre. Más www.ensegundos.com.pa #Panamá #EnSegundos #NoticiasPanamá