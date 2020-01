Minsa está vigilante ante la presencia del Coronavirus en China

Se necesitan investigaciones adicionales para determinar cómo se infectaron los pacientes, si se ha observado transmisión de persona a persona.

El Ministerio de Salud (MINSA) reforzó los protocolos de seguridad sanitaria ante la presencia del Coronavirus en China, en una reunión este martes.

La fuente del brote aún está bajo Investigación en Wuhan. Las investigaciones preliminares han Identificado muestras ambientales positivas para 2019-nCoV en el mercado mayorista de mariscos de Huanan en la Ciudad de Wuhan, sin embargo, algunos pacientes confirmados por laboratorio no informaron haber visitado este mercado. Hasta la fecha, no se han reportado infecciones entre los trabajadores de la salud en China, Tailandia o Japón. No se han reportado casos adicionales desde el 3 do enero en China. El caso en Tailandia inicio síntomas el 8 de enero.

Se necesitan investigaciones adicionales para determinar cómo se infectaron los pacientes, si se ha observado transmisión de persona a persona, los modos de transmisión, el espectro clínico de la enfermedad y la extensión de la infección, Incluida la presencia de casos subclínicos que no se detectan con la vigilancia actual.

Los coronavirus son una gran familia de virus respiratorios Que pueden causar enfermedades que van desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio de Medie Oriente y et síndrome respiratorio agudo severo (SARS).

Recomendaciones de la OMS

Aunque se desconoce la fuente del nuevo coronavirus que causa este cuadro do neumonía y los modos de transmisión, seña prudente recordar a las poblaciones y al personal de salud los principios básicos para reducir el riesgo general de transmisión de infecciones respiratorias agudas:

✓ Evitar el contacto cercano con personas que sufren infecciones respiratorias agudas.

✓ Lavarse las manos con frecuencia, especialmente después del contado directo con personas enfermas o su entorno.

✓ Evitar el contacto sin protección con arirnales de granja o animales salvajes.

✓ Las personas con síntomas de infección respiratoria aguda deben practicar la etiqueta de la tos (mantener distancia. cubrirse al toser y estornudar con pañuelos desechables o ropa y lavarse las manos).

✓ Dentro de las instalaciones sanitarias. mejorar las prácticas estándar de prevención y control de infecciones en los hospitales, especialmente en los departamentos de emergencias.

Participaron la jefa del del departamento de epidemiologia, dra. Lourdes Moreno y su equipo de epidemiólogos, además del director del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), Juan Pascale y representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).