A metros la Presidencia de Panamá, un niño se droga al aire libre

La escena se da en el Casco Antiguo. El menor es entrevistado por una persona adulta, a quien le dice por qué su elección de marihuana es la mejor opción para drogarse.

Un hombre de aparente nacionalidad mexicana aborda a un niño sentado en una de las playas del Casco Antiguo. El menor, apodado “Coco”, de aproximadamente 11 o 12 años de edad, está fumando marihuana.

Así lo expresa el niño, mientras es entrevistado sobre su adicción, cerca a los más importantes edificios del gobierno panameño, entre ellos la Presidencia de la República y el Ministerio de Gobierno; una zona custodiada por el Servicio de Protección Institucional (SPI) .

El video inicia cuando al parecer el hombre le pregunta a “Coco” si no es sorprendido por las autoridades, y este contesta: “No, la Policía no me ve”. El hombre justifica la respuesta del joven diciendo: No, ¿porque tampoco andas fumando en la calle delante de todo mundo verdad?

Luego de haber creado el vínculo de la confianza las preguntas continúan, y “Coco”, sin mayor reparo, explica más al curioso, quien apadrina la acción y lo incita a conductas como acoso callejero a las mujeres con supuestos piropos.

“Yo nada más fumo en la playa y por el área”, continúa el menor. Al adulto le parece gracioso y empieza a reír y procede a preguntar por qué considera que esa es la mejor marihuana que hay.

Según la supuesta experiencia del niño, es la mejor marihuana porque después de “tres toques” queda bien “chocado”, y recomienda ir al Casco a comprarla.

Al final de la entrevista, el viajero agradece a Coco y le dice que “nos dio un gusto conocerte”, porque antes de eso habían tenido la impresión de que la gente panameña era muy fría y poco amigable. “Contigo resultó lo contrario, porque a parte de ser muy buena persona eres muy amistoso”, le dijo y luego lo invitó a México. agregó.

“Cuando tenga 18 años me voy para México”, concluye “Coco”.

Vea el video: