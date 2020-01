Trump niega haber dicho a Bolton que ayuda a Ucrania estaba ligada a investigación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó el lunes haber dicho a su exasesor de Seguridad Nacional John Bolton que la ayuda militar a Ucrania estaba condicionada a la investigación de Kiev sobre sus rivales políticos.

Los tuits de Trump llegaron después de que el periódico The New York Times informara el domingo que Bolton afirma eso en un borrador de su próximo libro.

“NUNCA le dije a John Bolton que la ayuda a Ucrania estaba vinculada a las investigaciones de los demócratas, incluidos los Biden. De hecho, nunca se quejó de esto en el momento de su muy pública salida” del gobierno, tuiteó Trump en las primeras horas del lunes.

“Si John Bolton dijo esto, fue solo para vender un libro”.

Citando el manuscrito inédito de Bolton, el Times escribió que Trump le dijo a Bolton que quería mantener congelados 391 millones de dólares en ayuda a Ucrania hasta que los funcionarios de Kiev ayudaran con una investigación sobre su rival demócrata, el exvicepresidente Joe Biden.

Trump fue acusado el mes pasado por abuso de poder y obstrucción al Congreso por este caso.

La semana pasada, los fiscales de la Cámara de Representantes pasaron tres días presentando un caso detallado según el cual Trump retuvo la ayuda militar y una reunión en la Casa Blanca para presionar a Kiev para que iniciara una investigación sobre Biden y el hijo del exvicepresidente, Hunter, quien sirvió en la junta de una empresa de gas ucraniana.

Los demócratas aprovecharon rápidamente el informe para reiterar las demandas de que Bolton y otras personas clave en la administración Trump sean llamados a testificar en el juicio de destitución contra el presidente.

La líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo entonces que la negativa de la mayoría republicana del Senado a escuchar el testimonio de Bolton y otros testigos es “ahora incluso más indefendible”.

Los republicanos tienen 53 de las 100 bancas en el Senado y son necesarios 67 votos -una mayoría de dos tercios- para destituir a Trump.

