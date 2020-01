¿Plagio o un error? Figo y CR7 publican el mismo "post" de condolencias

En las cuentas de Twitter de las estrellas del fútbol de Portugal, aparece un mensaje literalmente igual lamentando la muerte de Kobe Bryant

Luis Figo y Cristiano Ronaldo comparten muchas cosas importantes. Ambos son futbolistas de alto nivel, han jugado en el primer cuadro del Real Madrid y en la selección de su país, Portugal, dónde son referentes. Pero además comparten al mismo Comunity Mannager, y este ( o la compañía que les da el servicio), los ha dejado muy mal el pasado domingo.

Resulta que tras la muerte de Kobe Bryant en un accidente aéreo, Ambas estrellas del deporte publicaron un mensaje de condolencias. Algo que no sería criticable, si el mensaje no fuera exactamente el mismo. La siktuación dejó en evidencias que ninguno de los futbolistas escribió las líneas de solidaridad y que estas no reflejan los sentimientos verdaderos de los astros del deporte.

En redes sociales las críticas no se hicieron esperar y fanáticos y detractores no escatimaron en críticas.

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend💔 pic.twitter.com/qKb3oiDHxH — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 26, 2020