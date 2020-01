Sech y Daddy Yankee causan furor con estreno de "Definitivamente"

El videoclip del nuevo sencillo acaba de salir del horno este viernes 31 de enero, y ya ha enloquecido a los fans de los artistas en redes sociales.

El dúo esperado, Daddy Yankee y Sech estrenaron este vienes 31 de enero, su sencillo “Definitivamente”, el video apenas lleva unas horas y ya está “rompiendo” en todas la redes.

“Si por ahí nos vemos, ni nos saludemos

Olvídate que existo

Si me escribes queda en visto

No pasas ni caminando por mi mente – yeah!

Tú lo sientes y los dos estamos conscientes”, inicia la canción, que ya empieza a ser dedicada a los ex.

¿Què video musical sale dentro del video de Definitivamente ? Official Video) https://t.co/xQZkZQLDzU via @YouTube — Daddy Yankee (@daddy_yankee) January 31, 2020