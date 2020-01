Transportistas de carga emprenderán acciones de protestas en todo el país

Gremios del transporte de carga denuncian intromisión de las navieras en los servicios logísticos en el campo terrestre.

Los transportistas de carga terrestre emprenderán en los primeros días del mes de febrero, una serie de acciones en todo el país, como medidas de presión para que las navieras dejen de ofrecer el servicio de transporte de carga, en la cadena logística en tierra.

José Triana, secretario general de la Cooperativa de Transporte de Carga Serafín Niño, informó que las movilizaciones se dan en virtud de la falta de respuesta a una serie de peticiones planteadas en las mesas de trabajo, que instauró el Gobierno Nacional a través de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), para buscar una salida a la situación.

El dirigente transportista asegura que como primera acción tienen planificado realizar caravanas pacificas en todo el país y de no recibir respuesta paralizaran el servicio y no descartan jornadas de cierres de calles.

“Tomaremos medidas porque no se están viendo los resultados de las mesas de trabajo, tampoco se ve la voluntad del gobierno, y mucho menos de las navieras por dejar de ofrecer los servicios de todo incluido”, aseguró Triana.

Precisó que tenían planificado realizar las caravanas en los primeros días de la próxima semana, pero por las protestas anunciadas en la ciudad de Colón, pospondrán la medida de fuerza para los días siguientes, pues no quieren que se tergiverse el clamor de su movimiento.

“Como representantes en las mesas de diálogo con el gobierno y las navieras tenemos que llevarles respuesta a nuestras bases. Sin embargo; no las hay y ellos no están pidiendo medidas de fuerzas extremas. Sabemos que el país no está para cierres de calles y huelgas, pero todo parece indicar que el gobierno no nos está dejando otra opción”, sostiene el dirigente.

Agregó que hay alrededor de 12 mil unidades que prestan el servicio de transporte de carga terrestre en el país.

AMP asegura que revisan la ley

En un comunicado, la Autoridad Marítima de Panamá, destacó que en su rol de mediador, mantiene una política de puertas abiertas y reitera su compromiso de seguir con el diálogo y equilibrio entre las partes.

A su vez insta a todos los involucrados a lograr consensos para el correcto desarrollo de las actividades económicas del hub logístico y continuar siendo puente para nuevas oportunidades de negocios, y aseguran que una huelga generaría una cadena de pérdidas económicas y pondría en riesgo nuestro nivel competitivo en la región.

“Se han revisado leyes, tal es el caso de la Ley 51 de 28 de junio de 2017, que regula el transporte de carga por carretera y la cual está bajo la responsabilidad de la Dirección de Transporte de Carga Terrestre, que a su vez está adscrita a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), que en su Artículo 12 indica los requisitos para ajustarse a realizar las operaciones de transporte”, sostiene la AMP.

Destaca que “específicamente el numeral 3 del artículo 12, detalla, entre otros temas, que en el caso de personas jurídicas, su dirección, control y representación, así como su capital, no pueden pertenecer a ciudadanos extranjeros de países cuyos gobiernos mantengan medidas discriminatorias para el establecimiento de empresas de transporte de ciudadanos panameños o contra capital panameño en esos países. Este numeral, de igual manera detalla, que las personas jurídicas establecidas en nuestro país que se dediquen al transporte de carga terrestre deben contar con un mínimo de 60% de capital accionario panameño”.