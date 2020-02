Iglesia católica en Panamá suspende el saludo de la paz con las manos o abrazos

“Es una realidad la situación de afectación del nuevo coronavirus en otros países. El saludo puede ser sustituido con otro gesto”.

“Sin ser alarmistas hemos considerado pertinente como una medida de prevención suspender el saludo de la paz estrechándose la manos o con un abrazo, que puede ser sustituido con otro gesto de paz”, comunicó este jueves 6 de febrero, la iglesia católica en Panamá.

La decisión fue tomada en base al brote de un nuevo coronavirus surgido en Wuhan, China.

“Agradecemos orientar a los fieles que es importante que no repliquen informaciones no oficiales, para no crear un ambiente alarmista. Reiterar que la fuente de información oficial es el Ministerio de Salud”, indicó en un comunicado.

La iglesia dice que “con preocupación vimos cómo un sector de la sociedad ha manifestado públicamente el rechazo de acoger a los jóvenes estudiantes becados de China. Podemos entender la preocupación más no la forma en que han protestado. Es importante recordar a los fieles cómo vivir la solidaridad. Para el Papa Francisco la solidaridad está en la capacidad de cambiar nuestra actitud y hacer nuestra la necesidad de los demás” (homilía del Corpus Christi – 2013). Nos dice que “una palabra clave de la que no debemos tener miedo es «solidaridad», o sea, saber poner a disposición de Dios lo que tenemos, nuestras humildes capacidades, porque sólo compartiendo, sólo en el don, nuestra vida será fecunda, dará fruto. Solidaridad: ¡una palabra malmirada por el espíritu mundano!”

“Les agradecemos todo el apoyo para que ante esta amenaza del coronavirus, nos mantengamos firmes en la fe, solidarios y responsables”, concluyó.