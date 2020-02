"Puede ser novia, pero no esposa", expresa Cortizo sobre supuesta relación de Grajales y Montilla

View this post on Instagram

#Video El presidente Laurentino Cortizo se refiere a una supuesta relación entre el viceministro de Comercio, Omar Montilla y la nueva ministra de Gobierno, Sheyla Grajales. Asegura que averiguará, porque "marido y mujer" no pueden estar en el Consejo de Gabinete. #Panamá #EnSegundos #NoticiasPanamá #EnLasRedes