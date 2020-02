Concolón del 11 de febrero de 2020

Amor por la pantalla

La vocera del “Contralor Feliz”, no se aquieta. Resulta que ahora puso a uno de los subalternos a que la entrevistara, para ella anunciar en twitter, que a los funcionarios que no han presentado su declaración jurada le retuvieron el salario… Se quitó los aretes de pollera, pero no se aprendió bien lo que tenía que contestar… El afán por estar en pantalla…

Revoltura

En el Sistema Penitenciario la cosa está candela. le dijeron a Tinín que “hay una guerra”, … Gordón se fue por temor a que después lo botaran por televisión y el director Walter no quiso quedarse solo y también renunció, pero él se va el viernes… Tú has visto Tinín…

La guerra

La pelea es porque hay un grupo de funcionarios que llegaron con el “Varelato”, que no quieren ir, ni tampoco trabajar y entonces están saboteando todo lo que hacen los nuevos (que tampoco es que sean muy atinados) … En el medio los funcionarios de a pie y los técnicos que trabajan ahí por purísimo “amor al arte”

La causa

La cuestión es que todo empieza más arriba. Los “Varelosos” se habían quedado, porque a Walter no le autorizaban nombrar nuevos funcionarios, debido a la pelea que tenían “Socorro” Vázquez y el exministro Romero, por los puestos… Así que mientras ellos no decidían a quien traer, esos siguen enredándolo todo…

Asenso Irlandés

Allá de ese Lao’ no hubo más remedio que buscarle una salida honrosa a la que designó jefa de servicios y prestaciones médicas… La doctora se fue para Presidencia a trabajar con #FulaNito en sus giras médicas… ¿Serio?…

Sacando el cobre

Seguidores de Ricky Lambada elogiando la rabieta de Bukele que entró con las tropas al congreso para aculillarlos y obligarlos a que le aprueben un préstamo… Se imaginan esa gente con poder … estaríamos todos…

Imagen demoledora

A propósito de Julio César Bukele, la imagen del tipo rodeado de escoltas y militares entrando al congreso son demoledoras para quien hasta solo horas se proyectaba como un gran presidente y terminó siendo un aspirante a dictador cualquiera…