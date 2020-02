Panamá trabaja para potenciar su turismo, la cultura y el ambiente

Concolón del 11 de febrero de 2020

Amor por la pantalla

La vocera del “Contralor Feliz”, no se aquieta. Resulta que ahora puso a uno de los subalternos a que la entrevistara, para ella anunciar en twitter, que a los funcionarios que no han presentado su declaración jurada le retuvieron el salario… Se quitó los aretes de pollera, pero no se aprendió bien lo que tenía que contestar... El afán por estar en pantalla…(Ver mas)

Concolón anteriores >>