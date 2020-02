Abogados Gremialistas rechazan posición de la CCIAP sobre profesionales extranjeros

El abogado subrayó que el talento panameño es lo que ha permitido justamente la gestión, la proyección internacional y el éxito que tiene la sociedad.

Presidente de Movimiento de Abogados Gremialistas, Gilberto Boutín señala que la posición de la Cámara de Comercio sobre la mano de obra extranjera, es desafortunada.

“La era de la globalización terminó hace más de dos años, proclamada por el propio presidente Donadl Trump del repliegue a la defensa a los intereses nacionales y con el fenómenos de la independencia del Inglaterra frente ala unión Europea y el Brexit, nos parece totalmente anacrónico, pretender desestructurizar las sociedad profesional panameña bajo un argumento ya superado en la comunidad internacional”, expresó.

Boutín reiteró que Panamá está considerada como la segunda potencia comercial de la región que consideró que mal podría decirse que el país necesita de talentos extranjeros si el talento panameño es lo que ha permitido justamente la gestión, la proyección internacional y el éxito que tiene la sociedad panameña.

“La Cámara de Comercio debe concentrarse en una justicia comercial mucho más eficiente, en la eliminación de los monopolios y carteles que han encarecido a la sociedad panameña y el alto costo que no corresponde con al realidad económica y no tratar de subrogar políticas del Ejecutivo que no le corresponden a ese grupo de comerciantes que desafortunadamente no tienen conocimiento de la economía mundial”, expresó.

Cree que la Constitución, la Ley y el régimen migratorio es bastante indulgente en Panamá para establecer la excepciones y establecer la cuota de los profesionales.