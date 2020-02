Dispositivo para uso domiciliario brinda nueva esperanza a pacientes con EPOC

La EPOC es una enfermedad crónica de los pulmones que dificulta la respiración. Según la Asociación Americana del Pulmón, la EPOC es la tercera causa principal de muerte en Estados Unidos y más de 15 millones de personas viven actualmente con la enfermedad.

En un nuevo trabajo publicado en JAMA, los investigadores de Mayo Clinic describen los beneficios para muchos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) de una terapia domiciliaria y no invasiva para ventilación pulmonar, que incluye al tipo conocido como presión positiva de dos niveles sobre las vías respiratorias , o BiPAP. El equipo identificó varios beneficios, tales como reducción en la mortalidad, menos ingresos al hospital, menor riesgo de requerir intubación, menos falta de aire y menor cantidad de visitas a la sala de emergencia.

Muchas personas con EPOC sufren de hipercapnia, que es una retención de dióxido de carbono, el cual es un producto de desecho del metabolismo que los pulmones suelen expeler a medida que la persona respira. Esta situación puede llevar a insuficiencia respiratoria aguda y un ingreso al hospital. Uno de los tratamientos para la hipercapnia crónica es la ventilación pulmonar no invasiva, que se administra con una máquina y una mascarilla para mejorar la respiración.

El Dr. Michael Wilson, neumólogo e intensivista de Mayo Clinic, dirigió el estudio que contó con el financiamiento del Organismo para Investigación y Calidad en la Atención Médica, bajo un contrato con el Centro para Práctica Basada en Evidencias de Mayo Clinic.

“Si bien existe vasta evidencia para respaldar el uso en el hospital de dispositivos respiratorios, como la presión positiva de dos niveles sobre las vías respiratorias (BiPAP), hasta ahora no se sabía cuáles eran los beneficios de enviar a la gente a casa con un equipo nuevo. Todo apuntaba a que la terapia domiciliaria podía ser beneficiosa, pero había contradicción tanto en los estudios como en las pautas para saber qué era lo mejor para los pacientes”, explica el Dr. Wilson.

El médico y sus colegas quisieron entonces determinar la mejor práctica y, para ello, recopilaron y resumieron todo el conocimiento médico existente sobre el tema.

A fin de conseguir su propósito, el equipo llevó a cabo un metanálisis y combinó toda la existencia de revisiones arbitradas, otros trabajos de expertos sobre ensayos clínicos aleatorios relevantes y estudios comparativos de observación.

Después de revisar más de 6300 resúmenes, los investigadores descubrieron 33 estudios que evaluaban los resultados de 51 085 pacientes con EPOC e hipercapnia, quienes recibieron seguimiento médico durante un mes, al menos, mientras usaban la ventilación pulmonar no invasiva en casa para dormir por la noche.

El uso del dispositivo no invasivo para ventilación pulmonar, como la presión positiva de dos niveles sobre las vías respiratorias, comparado frente a no usar ningún dispositivo mostró una relación significativa con menos mortalidad entre estos pacientes: 29.2 por ciento frente a 22.3 por ciento. El uso del dispositivo no invasivo para ventilación pulmonar también llevó a menos visitas a la sala de emergencia e ingresos al hospital, así como a tasas más bajas de intubación en los pacientes que ingresaron al hospital.

“Aunque parece haber algunos beneficios claros del uso de dispositivos como la presión positiva continua de dos niveles sobre las vías respiratorias, hay que tener cautela porque los estudios incluyeron varios tipos diferentes de pacientes con EPOC. Muchos de los estudios que evaluamos eran de calidad baja o media, así que todavía queda mucho por saber acerca de la mejor configuración para las máquinas, según los distintos tipos de pacientes. Además, si bien los estudios de nuestra revisión incluyeron medidas sobre la calidad de vida, nosotros no observamos ninguna mejora, pues si bien algunos estudios mostraron mejor calidad de vida, otros no mostraron ninguna diferencia. Repito que esto señala la importancia de evaluar más cuidadosamente a los pacientes con EPOC para saber quiénes podrían beneficiarse”, comenta el Dr. Wilson.

Luego, añade lo siguiente: “Los pacientes con EPOC deben conversar con sus médicos para determinar si un dispositivo respiratorio, como la máquina para presión positiva de dos niveles sobre las vías respiratorias, sería una buena alternativa para ellos; pues en muchos pacientes, un dispositivo como este puede aportar beneficios importantes”.