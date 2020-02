Capturan en Tocumen a noruego requerido en España por tráfico de drogas

View this post on Instagram

#Video Un noruego requerido por las autoridades españolas fue capturado durante una operación conjunta de la DIJ, a través de unidades de Interpol Panamá y de Migración, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. El hombre acusado de tráfico de drogas fue capturadoy puesto a órdenes de Interpol, tras su llegada en tránsito a Panamá en un vuelo procedente de Rio de Janeiro. #Panamá #EnSegundos #NoticiasPanamá