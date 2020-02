Termina vigilancia de jóvenes repatriados desde China por el coronavirus

View this post on Instagram

#Video Estudiantes regresarán a casa tras vigilancia epidemiológica. Este domingo terminó el período de observación a 72 jóvenes panameños que fueron repatriados desde China el pasado 2 de febrero, ante la alerta por el #coronavirus. El Ministerio de Salud asegura que los jóvenes están en buena condición de salud. Más www.ensegundos.com.pa #Panamá #EnSegundos #NoticiasPanamá