Inician trabajos en la avenida Santa Elena por Saneamiento de Panamá

Este jueves 27 de febrero del 2020 iniciaron los trabajos en la avenida Santa Elena del corregimiento de Parque Lefevre, como parte del Programa Saneamiento de Panamá, que realiza la empresa contratista M2 Consorcio.

La empresa instalará 226.5 metros de tuberías de 24 pulgadas, construcción de cámaras de inspección, colocación de domiciliarias y reposición de pavimentos.

Dichos trabajos que forman parte del proyecto “Diseño y Construcción de las Colectoras de la Cuenca del Río Juan Díaz y Obras Complementarias, se realizarán las 24 horas del día durante un periodo aproximado de sesenta (60) días.

La empresa contratista aseguró que continúa ejecutando estos trabajos que forman parte de la red de alcantarillado sanitario compuesto por tuberías que recogen y transportan las aguas residuales a la planta de tratamiento, por lo cual seguirá tomando en cuenta las medidas necesarias de seguridad y prevención de accidentes. Posterior a la terminación de los trabajos, se repondrán las áreas afectadas a las condiciones existentes antes del inicio de la obra.

“Cualquiera consulta o queja, favor contactar al Ing. Johny Sánchez, del Programa Saneamiento de Panamá al Teléfono 235-8601, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., o al correo: jmsanchez@presidencia.gob.pa, y por parte de la empresa contratista M2 Consorcio a la Sra. Lía Escobar al Celular: 6676-1387, Correo: lia.escobar@constructorameco.com en horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12: 00 m.d.”, indicó la administración del Programa Saneamiento de Panamá.