Concolón del 5 de marzo de 2020

Secuela

Parece que el allanamiento a la mansión de Altos de Santa María en el Corredor Sur, este miércoles; es una consecuencia directa de los operativos del mes pasado en el vecindario del “Tortugón”. Le dijeron a Tinín que el concierto apenas empieza… ” A lalá lalá lalá ¡Qué can- te mi gente!”

Guerra de Fakes

A propósito del operativo #CazaMagnates, mientras este se estaba dando en el lujoso barrio de mansiones, en redes sociales y Whatsapp corrían toda clase de rumores sobre el asunto diciendo que en la operación habían arrestado a ex secretario y un ex asistente del Tortugón…. Hasta lo enviaron como noticia, pero todo eso fue falso, el que está detenido es un mexicano y no está ni siquiera inscrito en el panameñismo…

¿Por dónde le entra el agua?

Los “Dipus” no han dicho nada en el escándalo de la “Defensora de Coco”, que confesó que ella nombra por presión de ellos… No hay siquiera un pronunciamiento, alguien que pida una investigación, o un comunicado que lo niegue… Solo Moriticia que por ahí espetó que la elección se hará en los próximos días… Pero la pregunta es: ¿Seguira la adjunta en su cargo a pesar de que admitió semejante ignominia?

Tumba Coco

El que resulte electo nuevo defensor o defensora, debería entrar diciendo que abrirá una investigación para determinar quienes están ahí nombrados por “tráficoco” de influencias… Pedir que auditen a ver ¿por dónde le entra agua al coco? … Si quiere de verdad impulsar la institución atreverse a tumbar coco… Pero dice Tinín que eso es solo un sueño… ¡Antes de los votos tendrá que aceptar su “cocotazo”!

Primera batalla

Los trabajadores que demandaban el pago de prestaciones después que una constructora amiga del “Tortugon” se declaró en quiebra, ganaron la primera batalla legal. La aseguradora quería irse a arbitraje , pero tendrán que ir a donde un juez. Se hablan de demandas y secuestros millonarios.

Desarmado

Ayer el juicio de un caso en el que un periodista expresentador de TV tiene querellado a uno de sus colegas, tuvo que ser aplazado porque la acusación del fulano “De allá” terminó siendo un mamotreto redundante que pretendía querellar 6 veces por el mismo delito… ¡Esta gente tuya Tinín!…