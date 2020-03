Concolón del 7 de marzo de 2020

La Nueva

Dice Tinín que cuando vio la foto de la nueva ministra de Gobierno se confundió pensando que revisaba el anuario de la escuela de su sobrina “yeye”… (Todo el mundo tiene una)… La cuestión es que según las fuentes de Tinín, la chica fue “mochilera” y no está inscrita en el PRD.

Formación

La nueva ministra está formada en muchas cosas muy interesantes, pero muy poco relacionadas con la labor del MINGOB, la información recogida de la calle es que además tiene un temperamento impositivo y muy pocos recursos emocionales para mitigarlo… En buen panameño: ¡Jodida y mandona!

El vínculo

Salió de la firma de “Rafa” Sabonge ( Ministro de Obras Públicas) así que sus lazos son más con el #FulaNito que con el “Joven Pajillas”… Dice TInín que el primero que tendrá que lidiar con la tormenta será “Mi comandante Pino”… Las apuestas corren 3 a 1 a que no le va a parar bola al almirante…

EnredADNericidio

Resulta que en el caso Mónica Serrano, el ministerio Público no ha podido tomar la muestra de ADN de la niña de Wargandí, porque la muchacha es menor de edad, no se ha emancipado y no tiene tutor registrado, pues quienes figuran como sus padres murieron… ¿Y entonces cómo se hizo la otra prueba? Pues… Al margen de la Ley… ¡Tremendo EnredADNericidio!…

Fe de Erratas

Ayer en la nota que publicó este portal sobre la activación del “Clan Coco”, en la Defensoría del Pueblo, en el pie de foto de la ilustración de la nota por error se señaló que a los funcionarios en la imagen se le había solicitado la renuncia. Lo cierto es que en octubre de 2019, cuando Maribel Coco se encargó de la Defensoría, se le solicitó la renuncia a todos los directores nacionales de la institución. La publicación fue corregida

El cambio

Dicen los motorizados de Apetito que el problema por el que se realizó la huelga de hace unos días, estriba en que la compañía, ( que dice Tinín que cambió de dueño); Les cambió la fórmula de pago: Ahora quieren pagar por kilómetros recorridos y no por pedido y los muchachos dicen que pierden hasta 18%…