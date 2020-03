Exhumaciones: Patria Portugal se encadena en la Arquidiócesis de Panamá

La hija de Heliodoro, asesinado durante la dictadura, pide que dejen los restos de su padre en paz. Un tribunal ordeno la exhumación en busca de otras victimas del régimen militar

Patria Portugal, la exdefensora del Pueblo, y su hijo se encadenaron en la Arquidiócesis de Panamá, a modo de protesta por la exhumación de los restos de su padre, Heliodoro Portugal el pasado 4 de marzo.

Portugal se reunirá con el Arzobispo de Panamá. José Domingo Ulloa, este martes 10 de marzo, reveló el sacerdote Eusebio Muñoz.

“¿Por qué me quitan la paz que tengo hace 20 años de tener a mi padre enterrado?.. están abriendo mi herida, no tengo paz, ¿dónde está mi padre?… Yo me quedaré en huelga de hambre hasta que a mí me expliquen, no solo hasta que venga el Arzobispo porque quizá él en su buena fe de buscar a Héctor Gallego, le han mentido, pero las autoridades que fueron cómplices de esto, deben estar dando las explicaciones”, dijo.

Heliodoro Portugal con 36 años era el dirigente de izquierda del “Movimiento de Unidad Revolucionaria”, se encontraba en un café ubicado en la ciudad de Panamá, cuando dos personas vestidas de civil se bajaron de una camioneta y le obligaron a subir al vehículo, un 14 de mayo de 1970.

Los restos de Portugal fueron identificados en 1999 en el cuartel en de Los Pumas en Tocumen (actualmente centro penitenciario La Joya).

La exhumación se dio luego que el Segundo Tribunal ordenó a inicios de este 2020, al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf); practicar las pruebas de ADN a restos de Portugal, que yacen en el Jardín de Paz, como parte de la investigación para disipar las dudas sobre si, dentro de la tumba también están los restos del desaparecido padre Héctor Gallegos.