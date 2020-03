En plena conferencia de prensa sobre el coronavirus, Trump estrecha manos por doquier

View this post on Instagram

¡Ay, Trump! El presidente estadounidense, Donald Trump declaró este viernes el estado de emergencia, pero, contradictoriamente, después de reiterar las medidas de higiene estrechó las manos de quienes le acompañaron en la importante conferencia de prensa. Más www.ensegundos.com.pa #Mundo #EnSegundos #Coronavirus #COVID19 #Trump