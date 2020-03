Instituto Gorgas logra secuenciar genoma del nuevo coronavirus que afecta a Panamá

Los científicos de los departamentos de virología y genómico del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) lograron hacer la primera secuenciación del SARS-CoV2, en un caso importado del coronavirus que afecta a Panamá, confirmó este 17 de marzo el viceministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

En medio del temor que ha causado esta pandemia, este descubrimiento es una buena noticia para la comunidad científica que trabaja buscando más detalles sobre el virus y así desarrollar tratamientos para atacarlo.

Según, el epidemiólogo Xavier Sáez-Llorens asesor del comité establecido para desarrollar las estrategias ante la presencia de coronavirus en Panamá, con esta secuenciación se podrá definir de dónde procede el virus que llegó al país.

“Eso permite trazar la procedencia del virus desde diferentes áreas y estudiar los conglomerados para saber de dónde vinieron los primeros virus al país, pero también algo más importante, es que permite saber la posibilidad de mutaciones y cómo va a evolucionar el Covid en nuestro país y la cepa que nosotros vamos a tener y ese dato es vital para saber si las cepas que van a circular en Panamá van a ser prevenidas con las nuevas vacunas que se están desarrollando”, explicó durante la conferencia de prensa brindada la noche de este martes.

Sáez-Llorens detalló que además de este hallazgo, otras situaciones positivas en medio de la alerta sanitaria, son la aplicación de dos medicamentos “potencialmente” eficaces en pacientes ya hospitalizados en Panamá por el coronavirus y la invitación de diferentes laboratorios de investigación para hacer ensayos de vacunas para combatir el nuevo coronavirus.

Pero el llamado a las medidas de protección y aislamiento social deben mantenerse mientras tanto, porque la fase de investigación y ensayos de vacunas debe perfeccionarse, un proceso que puede extenderse hasta el próximo año. En la actualidad países como China, Estados Unidos y laboratorios europeos ya realizan pruebas y estudios para crear una vacuna eficaz contra la enfermedad Covid-19.

First sequence of #SARSCoV2 from an imported case in #Panama A collaboration of our Virology dpt. @DaniloePanama & Genomic dpt. @AlexanderTM507 @InstitutoGorgas with @nmfaria @JeanCarrPaul @UniofOxford @MINSAPma @CienciaPTY https://t.co/Hqv76MRq48

— Sandra López Vergès (@SandraLpezVergs) March 17, 2020