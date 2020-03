Multas de $100 a $5,000 en Colón por incumplir el aislamiento domiciliario

View this post on Instagram

¡En vez de estar libando licor, váyase para su casa!. Así tuvo que regañar una unidad de @protegeryservir a un grupo de ciudadanos que estaban en los predios de una tienda en la ciudad Ciudad de Colón. Mediante un decreto, el alcalde de ese distrito, Alex Lee prohibió las aglomeraciones y salir de casa si no es para comprar alimentos o medicina. #Panamá #EnSegundos #Colón #NoticiasPanamá #COVID19 #Coronavirus