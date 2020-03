Comienza segundo debate a proyecto que suspende pagos de luz, agua, cable y otros por 3 meses

El Proyecto de Ley No.295 busca establecer una moratoria a todos los servicios públicos durante la declaración de emergencia por coronavirus.

Los diputados iniciaron la tarde de este jueves, el segundo debate a una iniciativa legislativa que busca frenar los pagos de los servicios públicos a nivel nacional mientras dure la etapa de emergencia nacional decretada por la pandemia de la enfermedad Covid-19.

El diputado perredista Raúl Pineda, quien impulsa el Proyecto de Ley No.295 expresó en la sesión plenaria que esta iniciativa debe ser aprobada cuanto antes, si es posible “a las 12 medianoche”, manifestando la urgencia de los ciudadanos que han dejado de percibir ingresos durante la crisis sanitaria y que por tanto, tendrán dificultades para pagar la luz, el agua, la tasa de aseo, los servicios de telefonía, internet y televisión por cable.

“Quiero saber cómo va a hacer el señor Francisco Moya que vende pollo en la piquera de San Isidro, quiero saber cómo van a hacer las señoras de “La Revolcada” en San Miguelito y los del “Mosquero” en Santiago (…) si la gente tiene que decidir entre pagar cable y comprar comida, va comprar comida”, expresó Pineda.

El panameñista Luis Ernesto Carles también apoya la medida. “Cómo se van a quedar en casa, si muchos o por no decir casi todos, no están generando recursos, los choferes de colegiales, taxis, y muchas trabajadoras que me han escrito que los almacenes ya les han suspendido los efectos provisionales de los contratos”, dijo.

Diputados de otras bancadas como el Molirena y Cambio Democrático, entre ellos Miguel Fanovich y Ana Giselle Rosas manifestaron su apoyo al proyecto, considerado como una medida de protección social.