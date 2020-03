Ante la "oleada" del coronavirus, Francia prolonga confinamiento otros 15 días

n Francia sólo se puede salir del domicilio en el caso de que no se pueda hacer teletrabajo, para comprar alimentos indispensables, por razones de salud o hacer ejercicio no más lejos de 1 km de casa y por poco tiempo. Para ello se necesita un certificado firmado, so pena de altas multas.

La escasez de máscaras y de pruebas, que en Francia no son generalizadas por falta de medios, alarman a los expertos.