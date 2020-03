Asoprof pide un plan que especifique millonario uso que se dará a fondos estatales

El gremio asegura que en este plan debe quedar claro que las dos prioridades fundamentales son los gastos de salud y el apoyo a quienes más lo necesitan.

La Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), mostró su preocupación por el manejo que se le dará a los cientos de millones a disponibilidad del Gobierno Nacional para hacer frente a la pandemia originada por el coronavirus COVID-19.

“La emisión de Bonos por parte del Estado por 2,500 millones y la posibilidad de utilizar hasta 1,000 millones adicionales usando como aval del Fondo de Ahorro de Panamá, pone en mano del gobierno una ingente suma de dinero en la actual situación de crisis generada por la pandemia del Covid-19”, sostiene Asoprof.

Precisa que esto lleva a la necesidad de plantearse dos preocupaciones, la primera se refiere al uso específico que se le dará a estos fondos. “El Decreto de Gabinete No 6 De 17 de marzo del 2020, que autoriza la emisión de los Bonos señala en los recurso pueden ser utilizados para apoyar el Presupuesto General del Estado de la vigencia fiscal 2020 y futuras vigencias, sin establecer específicamente de que parte de ese presupuesto se trata, no de establecer la posibilidad de modificar dicho presupuesto para adecuarlo a las actuales circunstancias”, precisa.

Explica que el decreto también señala que los recursos se pueden destinar a “comprar, canjear, refínancíar, cancelar, pagar o llamar (…) y redimir tanto la deuda interna como la externa de la República de Panamá”,sin establecer que porción de los recursos totales se gastaran en este objetivo.

La segunda, se refiere a que una vez superada la crisis el costo de pagar por estos créditos no recaiga sobre la población más vulnerable. Los niveles más altos de ingresos tendrán que aportar la cuota más alta de sacrifico.

“En estas circunstancias es necesario que Gobierno Nacional presente un Plan de Emergencia sobre el uso de todos estos fondos. En este debe quedar claro que las dos prioridades fundamentales son los gastos de salud y el apoyo a quienes están desempleados, son informales o trabajadores asalariados con sus contratos de trabajo suspendidos. El actual monto del Fondo Solidario es Incapaz de solventar las necesidades básicas de la población,el mismo tiene que elevarse significativamente”, puntualiza Asoprof.

Agrega que más allá de lo que pueda resolver el Fondo Solidario no solo es necesario una moratoria obligatoria para el pago de las hipotecas y otros compromisos bancarios de quienes están laboralmente afectados. También es necesario que los intereses no pagados no se capitalicen y que,cuando la crisis se resuelva, los pagos que se tengan que hacer para ponerse al día se distribuyan en un período largo, para no afectar indebidamente a quienes hoy están en una situación vulnerable. Así mismo la moratoria por los servicios básicos agua, luz, telefonía e Internet,entre otros, debe ser obligatoria.