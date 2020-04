Policías le caen a fiesta con piscina en la azotea de una multi

View this post on Instagram

#Video ¡Les aguaron la fiesta! Una decena de hombres que bañaban en una piscina en la azotea de una multi fueron sorprendidos por unidades de la @protegeryservir que irrumpieron en el área para aprehenderlos por violar la #CuarentenaAbsoluta. #Panamá #EnSegundos #Coronaviru #COVID19