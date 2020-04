Cortizo: ¿Qué parte del quédense en casa no entienden?

El Mandatario reiteró que no permitirá la politización del Programa Panamá Solidario y subrayó que los ingresos del Estado han estado disminuyendo dramáticamente, por lo que se debe cuidar el programa de ayuda que se maneja con fondos estatales.

El presidente de la República Laurentino Cortizo se dirigió a la nación a través de un conversatorio con periodistas de diferentes medios en medio de la pandemia del coronavirus.

“Es un virus altamente contagioso, este mes de abril será un mes complicado, difícil, no hemos llegado al pico de casos… En Panamá no estamos improvisando, desde el 2 febrero que instalé el centro de Operaciones emergencia de Salud.. en ese sentido todas las decisiones lo hemos hecho con el equipo de salud y apoyados por la OPS”, dijo para indicar que las decisiones están basadas en pruebas científicas.

“Siento que vamos por buen camio, pero no es suficiente porque no hay nada escrito sobre el coronavirus”, dijo en el Día de La Salud.

El mismo hizo un llamado de atención a la población ya que el país se enfrenta a un virus altamente contagioso y reprochó actos como la fiesta en la azotea en Patio Pinel y que el Ministerio Público investiga, así como la boda en Punta Paitilla, cuyos responsables fueron sancionados.

“¿Qué parte del quédense en casa no entienden?”, fue el llamado de atención a toda la nación, pidiéndoles respetar las medidas de cuarentena impuestas para evitar que la pandemia siga sumando vícitimas.

Indicó que no va a permitir que se politice el plan Panamá Solidario y advirtió que esto no va a durar un mes o dos meses, sino que va a durar mucho más y esperan que como estado puedan “tener oxígeno para dar a la gente”.

“Quien haga eso queda excluido del plan ” reiteró Cortizo, quien ya anunció recientemente la destitución de al menos tres funcionarios por irregularidades en la distribución de bolsas de comida y bonos de ayuda a la población.

Los ingresos del Estado han estado disminuyendo dramáticamente, el presupuesto General del Estado es limitado, y por eso es importante que el Plan Panamá Solidario se haga de la mejor firma posible.

Reiteró a todos los funcionarios públicos que no acepten las bolsas y los bonos.

Sobre las cifras de la pandemia en país, Cortizo prefirió no dar una fecha aproximadamente del aplanamiento de la estadística, pese a las informaciones recibidas por el equipo de salud ya que es una situación cambiante.

“El levantamiento de la cuarentena será, gradual, en qué lugares y cómo será decisión del equipo de salud”, dijo.

Cortizo resaltó la importancia de la conectividad de Panamá a nivel comercial, lo que es una ventaja económica pero, una desventaja a la hora de la propagación del coronavirus.

Sobre los proyectos de Ley aproados por la Asamblea Nacional para afrontar las afectaciones económicas por la pandemia del covid.-19, serán analizadas por el equipo de Legal del Órgano Ejecutivo.

“Panamá es un país es muy desigual…pero cambiar el sistema económico es es un tema que se los traslado a la mesa de economía del día D…el sistema tiene que ser mucho más justo”. señaló Cortizo.

Sobre la reapertura del sector económico como las obras entre ellas el Cuarto Puente y la Tercera Línea se reanudarán según el llamado de las autoridades de salud.

“Seguiremos trabajando en las listas grises. Panamá ha trabajado en este pandemia y ha demostrado en esta crisis que Panamá es noble y le tocaremos las puertas a todos esos países y demostrar que hemos colaborado y que somo humanitarios”, expresó el Mandatario.

“Cuando he visto las cifras de enfermos y fallecidos se me han aguado los ojos, por qué no decirlo si yo soy humano”, dijo Cortizo ante las estadísticas de la pandemia en Panamá.

“Esta guerra en las manos de Dios las vamos a ganar, a todos los sectores de la región los necesitamos”, acotó