Aún sin aclarar lo sucedido en la bancada del PRD

Los protagonistas hablaron pero los hechos siguen siendo confusos. Denuncias, gritos y reflexiones en el pleno.

La situación acontecida ayer por la tarde en medio de una reunión de la bancada del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), continúa sin ser esclarecida. Lo que sí se ha dejado claro es que se ha iniciado una batalla judicial entre dos copartidarios en la Asamblea Nacional.

Las intervenciones realizadas este jueves en el pleno del legislativo por los principales protagonistas lo confirman. El colonense Jairo ‘Bolota’ Salazar ha afirmado que no entrará en un dime que te diré y todo lo dejará en manos de sus abogados.

Por su parte, la arraijaleña Kaira Harding, en medio de gritos y amenazas, ha pedido orden de alejamiento y otras acciones judiciales en contra de su colega diputado.

Salazar, primero en intervenir en el pleno legislativo negó las acusaciones de supuesta agresión del que lo acusa copartidaria perredista. También negó haber agredido a su colega Mariano López, de quien dijo es su amigo.

Salazar precisó que puede ser “mal hablado y tener conductas”, pero nunca ha agredido a una mujer.

“Yo siempre he sido un buen hijo, buen padre y buen hermano. Vengo de una familia, donde soy hijo único y me he criado en un barrio difícil, pero he salido adelante. Nunca di ejemplos de violencia en mi hogar”, sostuvo.

Mientras que la diputada Harding, visiblemente molesta, en tono desafiante dijo que no va a descansar hasta verlo preso y condenado.

“Hay un silencio cómplice… la agresión a una mujer es un delito y tú lo hiciste, me van a tener que matar, vas a ir preso”, replicó la diputada.

“Te advierto o te vas tú de esta Asamblea a la cárcel o me voy yo a mi casa porque no podemos estar juntos en este hemiciclo”, manifestó.

Por último, intervino el doctor López, también diputado por Colón, y sobre quien Harding asegura fue golpeado por Salazar. No obstante, lejos de confirmar si fue agredido, López se enmarco más en reflexiones sobre la violencia a la mujer y las disculpas que se merece la población por situaciones como esta.

“Podemos tener diferencias de ideas, diferencias que traemos de nuestro circuito, de las diferentes agrupaciones en el país, pero esto tenemos que llevarlo al diálogo”, sostuvo.

“El que estamos debatiendo ideas diferentes eso no significa que tenemos que llegar a la violencia física”, parafraseo durante la intervención.

La situación tensa acontecida en la bancada del PRD y que se ha trasladado al hemiciclo legislativo se da en momentos en que la población espera la sanción de importantes proyectos aprobados como medidas de alivio social y financiero durante la pandemia.